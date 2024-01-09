С начала января в Приморье произошло 278 ДТП

Госавтоинспекция сообщает, что с 1 по 8 января на территории региона зарегистрировано 278 дорожно-транспортных происшествий: повреждено 484 автомобиля, 13 человек погибли, а 56 получили травмы различной степени тяжести.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии