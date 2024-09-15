Адвокат ДНР - Донецк - Договорная

• Адвокат адвокатской палаты Донецкой Народной Республики • Член Донбасской коллегии адвокатов Донецкой Народной Республики • Член Ассоциации юристов России • Общий юридический стаж с 2011 года • Практический опыт работы в судебной системе • Специализируюсь на уголовных и гражданских делах, делах об административных правонарушениях.