Адвокат ДНР в Донецке - Договорная

• Адвокат адвокатской палаты Донецкой Народной Республики • Член Донбасской коллегии адвокатов Донецкой Народной Республики • Член Ассоциации юристов России • Общий юридический стаж с 2011 года • Практический опыт работы в судебной системе • Специализируюсь на уголовных и гражданских делах, делах об административных правонарушениях.
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