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Основателя «Ньюс Медиа» Арама Габрелянова отказались впускать в Армению

Основателя «Ньюс Медиа» Арама Габрелянова отказались впускать в Армению

Российского журналиста и основателя холдинга «Ньюс Медиа» Арама Габрелянова не впустили в Армению. Издатель оказался в списке нежелательных лиц, сообщает местный портал Sputnik со ссылкой на источник.

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