В Волгоградской области в разы выросли объемы экспорта зерна южным соседям

Одним из главных потребителей волгоградского зерна является Иран.фото: vk.com--> С начала текущего года объемы экспорта зерна и продуктов его переработки из Волгоградской области в Турцию выросли более чем в шесть раз.
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