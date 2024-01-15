Похоже, Боинг отлетался

Добрый вечер, Империя. Не успела отшуметь история с вырванным запасным выходом на Boeing 737 MAX 9 на Аляске, как явилась новая напасть – самолету компании All Nippon Airways пришлось вернуться в аэропорт Саппоро через 20 минут после вылета – в лобовом остеклении обнаружилась трещина на внешнем слое.