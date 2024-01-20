Все фильмы Мартина Скорсезе от худшего к лучшему

26 картин великого кинодела за шесть десятилетий. Американский режиссер Мартин Скорсезе, обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми», «Золотой пальмовой ветви» и других крупных наград, давно уже всеми признан одним из самых влиятельных режиссеров современности.