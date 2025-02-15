Появились первые фотографии совершенного нового Toyota RAV4 2026

Мир автолюбителей с нетерпением ожидает выхода обновленного Toyota RAV4 2026 модельного года. Недавно опубликованные фотографии высокого разрешения подтверждают значительные изменения, коснувшиеся не только внешнего вида, но и технической начинки.
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