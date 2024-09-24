Сергей Урескул: от бизнес-ошибок к успешным инвестициям — подкаст с Алексеем Унжаковым

В новом выпуске подкаста с Алексеем Унжаковым гость Сергей Урескул, основатель инвестиционной платформы Finmuster, раскрыл свою стратегию инвестиций, основанную на собственных ошибках и успехах в бизнесе.
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