БлокнотРУ Тяжелые времена наступают для главы киевского режима Владимира Зеленского. И дело тут не только в неудачах в зоне боевых действий, а в том, что «темные делишки» постепенно вылезают наружу.
Началось! Аудиторы США обнаружили «пропавшие» без следа сотни миллионов долларов, выделенных Украине на вооружение
Комментарии
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Анатолий Анатольев
Самолет взорвется с семьей ЗЕ, автомобиль перевернется или все же снайпер???????! И почему не жалко УБИЙЦУ украинского народа?
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5 час.
Георгий Корнев
Слышал такую историю про разгрузку вагона с водкой. Рядом с вагоном ставли ведра 4 с ломиком. 10 ящиков вынусут, если все бутылки целые , одну по середине о ломик (монтажку) над ведром бьют. Донышко и горлышко бутылки с пробкой, назад в ящик ставят. Вопрос как пить со стеклом. Ответ. Стекло тяжелее водки. Часик отстоится, и аккуратно сливают. Грамм 100 - 200 последних со стеклом выливали. На всю бригаду хватало.
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4 час.
Игорь Кузнецов
Было и такое, если никто не додумался брать с собой марлю. 2-3 слоя - нет сколков 😊 Нас из ЦКБ (я тогда лаборантом работал) в середине 70-х отправляли на овощную базу вагоны разгружать. В основном - картофель навалом или в мешках по 40-50 кг. мешок. Были арбузы и дыни, конечно был "бой" - не всегда удавалость поймать... В общем несколько падали и разбивались - некондиция, на базе можно было съесть... Трудно до дома потом доехать быстро 😉
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2 час.
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