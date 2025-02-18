Началось! Аудиторы США обнаружили «пропавшие» без следа сотни миллионов долларов, выделенных Украине на вооружение

Слышал такую историю про разгрузку вагона с водкой. Рядом с вагоном ставли ведра 4 с ломиком. 10 ящиков вынусут, если все бутылки целые , одну по середине о ломик (монтажку) над ведром бьют. Донышко и горлышко бутылки с пробкой, назад в ящик ставят. Вопрос как пить со стеклом. Ответ. Стекло тяжелее водки. Часик отстоится, и аккуратно сливают. Грамм 100 - 200 последних со стеклом выливали. На всю бригаду хватало.

Игорь Кузнецов

Было и такое, если никто не додумался брать с собой марлю. 2-3 слоя - нет сколков 😊 Нас из ЦКБ (я тогда лаборантом работал) в середине 70-х отправляли на овощную базу вагоны разгружать. В основном - картофель навалом или в мешках по 40-50 кг. мешок. Были арбузы и дыни, конечно был "бой" - не всегда удавалость поймать... В общем несколько падали и разбивались - некондиция, на базе можно было съесть... Трудно до дома потом доехать быстро 😉