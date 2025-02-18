Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Началось! Аудиторы США обнаружили «пропавшие» без следа сотни миллионов долларов, выделенных Украине на вооружение

Началось! Аудиторы США обнаружили «пропавшие» без следа сотни миллионов долларов, выделенных Украине на вооружение

БлокнотРУ Тяжелые времена наступают для главы киевского режима Владимира Зеленского. И дело тут не только в неудачах в зоне боевых действий, а в том, что «темные делишки» постепенно вылезают наружу.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Самолет взорвется с семьей ЗЕ, автомобиль перевернется или все же снайпер???????! И почему не жалко УБИЙЦУ украинского народа?
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5 час.
Георгий Корнев
Слышал такую историю про  разгрузку вагона с водкой. Рядом с вагоном ставли ведра 4 с ломиком. 10 ящиков вынусут, если все бутылки целые , одну  по середине о ломик (монтажку) над ведром бьют. Донышко  и горлышко бутылки с пробкой, назад в ящик ставят. Вопрос как пить со стеклом. Ответ. Стекло тяжелее водки. Часик отстоится, и аккуратно сливают. Грамм 100 - 200 последних со стеклом выливали. На всю бригаду хватало.
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4 час.
Игорь Кузнецов
Было и такое, если никто не додумался брать с собой марлю. 2-3 слоя - нет сколков 😊 Нас из ЦКБ (я тогда лаборантом работал) в середине 70-х отправляли на овощную базу вагоны разгружать. В основном - картофель навалом или в мешках по 40-50 кг. мешок. Были арбузы и дыни, конечно был &quot;бой&quot; - не всегда удавалость поймать... В общем несколько падали и разбивались - некондиция, на базе можно было съесть... Трудно до дома потом доехать быстро 😉
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2 час.
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