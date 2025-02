В Адыгее обнаружен новый для науки вид цестод

Сотрудниками Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН кандидатом биологических наук Арсением Макариковым и Южного научного центра…Сканиз статьи New species of Kontrimavichusia Makarikov & Binkienė, 2022(Eucestoda: Hymenolepididae) from arvicoline rodents(Rodentia: Cricetidae) from the North Caucasus Андрей ПомидоровСотрудниками Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН кандидатом биологических наук Арсением Макариковым и Южного научного центра РАН кандидатом биологических наук Валерием Стахеевым описаны два ранее не известных вида цестод, относящихся к роду Kontrimavichusia.