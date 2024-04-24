Посольство РФ связало помощь Лондона с прекращением консульской помощи украинцам

Посольство РФ в Лондоне заявило, что новый пакет военной помощи Великобритании Украине неслучайно совпал с решением Киева прекратить предоставление консульских услуг украинцам призывного возраста за рубежом.
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