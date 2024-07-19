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Снукер. Shanghai Masters. 1/2 финала. Мерфи сыграет с Селби, О’Салливан против Трампа

Снукер Shanghai Masters Шанхай, Китай 1/2 финала 19 июля Шон Мерфи (Англия) – Марк Селби (Англия) – 9.

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