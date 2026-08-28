В Казани полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже

25 августа в отдел полиции обратилась 70‑летняя жительница Московского района города Казани. Женщина сообщила, что утром обнаружила пропажу мобильного телефона из своей квартиры.
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