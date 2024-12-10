Игорь Сандлер раскрыл настоящие стороны характера «ужасного» Оззи Осборна

«Великий и ужасный» Оззи Осборн (Ozzy Osbourne) — один из моих самых любимых и трогательных друзей с того момента, когда мы познакомились во время его первых гастролей в Москве на Международном фестивале мира в Лужниках аж в 1989 г.
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