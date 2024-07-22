Сможет ли Трамп сделать США независимыми от Глобальной империи финансистов Лондон-Сити? Вряд ли...

Валентин Катасонов. Дональд Трамп и Федеральный резерв: взвешенный подход с намёком на реформыЗатронет ли предполагаемая «кадровая революция» в Америке Джерома Пауэлла?Америка перестала быть суверенным государством 110 лет тому назад.