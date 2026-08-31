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Алтайский край возглавил антирейтинг по отказам в автокредитах

Алтайский край возглавил антирейтинг по отказам в автокредитах

По числу отказов в выдаче автокредитов Алтайский край оказался впереди остальных субъектов РФ. Об этом свидетельствует статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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