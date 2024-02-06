В Поморье приступили к ремонту мостов в двух муниципалитетах

Работы начались в Приморском и Няндомском округах. Об этом в своем телеграм-канале сообщал губернатор региона Александр ЦыбульскийРаботы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ.
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