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Тарасова отреагировала на призыв Кондратюка на срочную службу в спортроту ЦСКА

Тарасова отреагировала на призыв Кондратюка на срочную службу в спортроту ЦСКА

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов 18-летний Марк Кондратюк призван для прохождения срочной службы в спортивной роте ЦСКА в Балашихе.

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