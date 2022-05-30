Тарасова отреагировала на призыв Кондратюка на срочную службу в спортроту ЦСКА

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов 18-летний Марк Кондратюк призван для прохождения срочной службы в спортивной роте ЦСКА в Балашихе.