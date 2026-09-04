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Газета.ру

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RBB: хакеры выложили в даркнете около 1,4 млн данных из сената Берлина

RBB: хакеры выложили в даркнете около 1,4 млн данных из сената Берлина

Хакеры, атаковавшие сети Сената Берлина, разместили в даркнете около 1,4 млн единиц данных. Об этом сообщила немецкая радиостанция RBB.

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