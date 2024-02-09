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«У меня с памятью все в порядке»: Байден ответил спецпрокурору

«У меня с памятью все в порядке»: Байден ответил спецпрокурору

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Президент США 81-летний Джо Байден выступил с заявлением, в котором прокомментировал решение спецпрокурора Роберта Гура не выдвигать против него обвинений в умышленном хранении секретных документов.

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Комментарии
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Елена Котенева
Все у него упорядочнено: тут помнит,здесь не помнит.
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