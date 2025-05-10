"Харьков, Сумы, мы идём к вам - Киеву приготовиться!": новая операция "львов" Ким Чен Ына. Военный эксперт Евгений Михайлов считает использование северокорейцев в боевых действиях на территории ЛНР и ДНР вполне приемлемым, потому что им нужен боевой опыт, и чем больше, тем лучше.