Эксперт назвал глупостью версию о еще не начавшемся контрнаступлении ВСУ

Версия о том, что контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) не было, очевидная глупость. Об этом 11 ноября заявил кандидат военных наук, руководитель Центра политико-военных исследований ФМП Евгений Бужинский.
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