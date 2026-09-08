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Русская Семёрка

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Смерш за одну неделю: как Сталин отобрал у Берии контрразведку накануне Курской битвы

Постановление Совнаркома № 415-138сс от 19 апреля 1943 года занимает полторы страницы. Управление особых отделов изымалось из НКВД и передавалось в Наркомат обороны под новым названием — Главное управление контрразведки «Смерш».

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