Подразделения ПВО и РЭБ за сутки сбили 39 украинских беспилотников в ДНР

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) группировки «Юг» за минувшие сутки ликвидировали 39 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии на донецком направлении.
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