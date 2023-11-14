Специалист в сфере военного дела Василий Дандыкин указал на тот факт, что все нацеленные на переброску войск на левобережье реки Днепр манёвры нацистских формирований киевского режима завершаются разгромными поражениями.
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