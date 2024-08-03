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В ход пошли угрозы: США и ЕС решили запугать президента Венесуэлы Мадуро

В ход пошли угрозы: США и ЕС решили запугать президента Венесуэлы Мадуро

Законодатели США и ЕС пригрозили Мадуро ответственностью за отказ покинуть пост. "Намерены в координации друг с другом привлечь Мадуро к ответственности", - гласит заявление на сайте американского Конгресса.

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