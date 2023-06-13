smi.today

4 388 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Остолопенберг встретился с самоходным байдедом и они поговорили о своем, о "девичьем"-как победить непобедимую Россию...Мир станет опасне...
  • Валентин Щербаков
    Мир станет на 100% чище и лучше, когда сдохнут такие озверевшие русофобы как педераст Столтенберг и его лживый оппоне...Мир станет опасне...
  • tsan tsan
    Хватит чушь молоть. Автор хоть раз колодец видел ?За колодец на дач...

Отец случайно застрелил дочь из ружья на Таймыре

Отец случайно застрелил дочь из ружья на Таймыре

Трёхлетняя девочка скончалась в больнице. фото: pixabay.com/klimkin Житель Таймыра смертельно ранил свою малолетнюю дочь, разряжая ружьё, сообщает 13 июня прокуратура Красноярского края.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх