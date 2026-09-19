Врачи оценили реальную опасность протеиновых добавок для здоровых почек

После операции у спортсмена врачи оценили вред протеина для почек и назвали его норму.История пациента НИИ Склифосовского, которому потребовалась пересадка почки после многолетнего бесконтрольного приема протеина, заставила диетологов напомнить о правилах употребления белковых добавок.