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Царьград

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Врачи оценили реальную опасность протеиновых добавок для здоровых почек

Врачи оценили реальную опасность протеиновых добавок для здоровых почек

После операции у спортсмена врачи оценили вред протеина для почек и назвали его норму.История пациента НИИ Склифосовского, которому потребовалась пересадка почки после многолетнего бесконтрольного приема протеина, заставила диетологов напомнить о правилах употребления белковых добавок.

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