"В ФСБ НАПРЯГЛИСЬ?": РУССКИЙ БУНТ ВЫХОДИТ НА УЛИЦЫ ДАТЬ ОТПОР МИГРАНТАМ

Кто знает, что такое сегодня государство. Наверное, в думе знают, но всем не говорят.

Юрий Стенякин

ФСБ и мигранты, он ими займется только если будет угроза государственности, этим должны заниматься профильные ведомства - вот только там очень любят деньги. Стоимость полной легализации (гражданство, лицензии и т.д.) неговорящего работящего парня из фула всего до 100к.