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"В ФСБ НАПРЯГЛИСЬ?": РУССКИЙ БУНТ ВЫХОДИТ НА УЛИЦЫ ДАТЬ ОТПОР МИГРАНТАМ

"В ФСБ НАПРЯГЛИСЬ?": РУССКИЙ БУНТ ВЫХОДИТ НА УЛИЦЫ ДАТЬ ОТПОР МИГРАНТАМ

В РОССИИ НАЧАЛОСЬ СТИХИЙНОЕ СОЗДАНИЕ НАРОДНЫХ ДРУЖИН. ФОТО: FREE WIND 2014/SHUTTERSTOCK ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Устал народ ждать милости и защиты от власти на местах: на волне антимигрантского настроения тут и там возникают народные дружины для защиты русских от произвола приезжих.

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Комментарии
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petrspa Smirnov
Власть доиграется с мигрантами.
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3 час.
алекс кузь
Кто знает, что такое сегодня государство. Наверное, в думе знают, но всем не говорят.
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1 час.
Юрий Стенякин
ФСБ и мигранты, он ими займется только если будет угроза государственности, этим должны заниматься профильные ведомства - вот только там очень любят деньги. Стоимость полной легализации (гражданство, лицензии и т.д.) неговорящего работящего парня из фула всего до 100к.
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1 час.

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