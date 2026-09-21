Русских набрал 76,66 % голосов на выборах ульяновского губернатора

УЛЬЯНОВСК, 21 сентября, ФедералПресс. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских набрал 76,66 % голосов избирателей на выборах главы региона после обработки 97,15 % протоколов.
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