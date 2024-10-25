Радужный Disney

Американская студия «Уолт Дисней» неожиданно широко отметила свой 101 год Дмитрий Фёдоров Вероятнее всего это, даже не юбилейное, событие осталось бы незамеченным, если бы американские посольства в большинстве стран мира, включая Россию, не выпустили бы по данному поводу пресс-релиз, растиражированный на страницах своих диппредставительств в различных социальных сетях.
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