Входящий в состав разведывательного подразделения Вооружённых сил Российской Федерации военнослужащий поделился информацией о том, что, задействовав БПЛА, отряду удалось за десятидневный период подвергнуть ликвидации порядка 50 нацистов Киева.
Входящий в состав разведывательного подразделения Вооружённых сил Российской Федерации военнослужащий поделился информацией о том, что, задействовав БПЛА, отряду удалось за десятидневный период подвергнуть ликвидации порядка 50 нацистов Киева.
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