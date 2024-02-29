Назван признак отсутствия победы над инфляцией в Европе

Рост цен на энергоносители привел к превысившему ожидания снижению показателей инфляции во Франции. Другая крупная экономика континента, немецкая, представит данные позднее, пока же стало известно о росте в стране безработицы.
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