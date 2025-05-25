Сибига обсудил с Алиевым вопросы мира на Украине и поблагодарил за помощь Киеву

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсудил вопросы двусторонних отношений, конфликт Москвы и Киева, а также поблагодарил Баку за поддержку территориальной целостности республики.