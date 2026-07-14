Fulton Financial завершает интеграцию Blue Foundry Bank

Крупный финансовый холдинг Среднеатлантического региона США Fulton Financial Corporation официально объявил о завершении процесса юридического слияния своей недавно приобретенной дочерней структуры Blue Foundry Bank со своим основным банковским подразделением Fulton Bank.
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