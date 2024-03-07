Прием заявок на фестиваль-конкурс «Мастер мюзикла» завершился в Подмосковье. В нем примут участие исполнители и коллективы культурно-досуговых центров, учреждений дополнительного образования, а также вузов и колледжей.
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