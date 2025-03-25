Из старой Победы сделали настоящую «ласточку»!

В Москве восстановили редкий экземпляр ГАЗ-М20А, первой послевоенной модели такси в Советском Союзе. Выпуск таких машин на базе автомобиля ГАЗ-М20 Победа был налажен на Горьковском автозаводе в 1949 году, а отреставрированная машина сошла с конвейера в 1954 году.