За рулем
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За рулем

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Свежие комментарии

  • Владимир Складан
    Грузоподъемность – 4000 кг, снаряженная масса – 4100 кг. Наверно автору можно дать медаль за вес сухого авто в 100 кг...Как в СССР модерн...
  • Алексей Абрамов
    А почему бы и не делать ставку на эту парочку, если под парочкой подразумевать именно два очень серьезных автоконцерн...Чудесная парочка:...
  • Тарас Савельев
    Так это б/у. А новые машины покупают с нормальным рулем, а не торчащим из перчаточника. Многим хочется ездить на таки...Россияне массово ...

Из старой Победы сделали настоящую «ласточку»!

В Москве восстановили редкий экземпляр ГАЗ-М20А, первой послевоенной модели такси в Советском Союзе. Выпуск таких машин на базе автомобиля ГАЗ-М20 Победа был налажен на Горьковском автозаводе в 1949 году, а отреставрированная машина сошла с конвейера в 1954 году.

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