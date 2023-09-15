К 2030 году электромобили должны оказаться дешевле сопоставимых машин с ДВС н...

К 2030 году электромобили должны оказаться дешевле сопоставимых машин с ДВС на большинстве крупных рынков мираПока европейские регуляторы подозревают китайских производителей электромобилей в демпинге, представители американской некоммерческой организации Rocky Mountain Institute утверждают, что при сохранении тенденции к снижению стоимости тяговых аккумуляторов до конца десятилетия электромобили достигнут паритета в цене со среднеразмерными машинами на ДВС в большинстве регионов мира, а в следующем десятилетии окажутся более выгодными в эксплуатации.