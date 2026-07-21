Chaotic Bodycam Video Shows Trans Florida Student Confront Cop Over 'Misgendering' Before Arrest Newly released police bodycam video shows a University of Central Florida student confronting a campus officer over pronouns before being pepper-sprayed, tased, and taken away in handcuffs.
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