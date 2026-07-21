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Zero Hedge

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Chaotic Bodycam Video Shows Trans Florida Student Confront Cop Over 'Misgendering' Before Arrest

Chaotic Bodycam Video Shows Trans Florida Student Confront Cop Over 'Misgendering' Before Arrest

Chaotic Bodycam Video Shows Trans Florida Student Confront Cop Over 'Misgendering' Before Arrest Newly released police bodycam video shows a University of Central Florida student confronting a campus officer over pronouns before being pepper-sprayed, tased, and taken away in handcuffs.

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