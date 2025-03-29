Төркия курортларында «Все включено» системасы бетәчәкме?

Төркиянең туризм индустриясе курорт кунакханәләрендә «все включено» системасын бетерергә әзер түгел, артык чыгымнар, аеруча Россия туристларында дискомфорт китереп чыгарырга һәм альтернатив маршрутлар эзләргә мәҗбүр итәргә мөмкин.
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