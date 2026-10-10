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Туризм и География

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Осенние маршруты одного дня из Москвы: как собрать групповую поездку без суеты

Осенние маршруты одного дня из Москвы: как собрать групповую поездку без суеты

Когда летняя жара отступает, а зимние сугробы ещё не вступили в свои права, наступает идеальное время для коротких выездов за пределы столицы.

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