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В Архангельске три автобусных маршрута временно поменяют схемы движения

В Архангельске три автобусных маршрута временно поменяют схемы движения

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.В связи с проведением земляных работ по устройству наружных сетей водоснабжения на объекте капитального строительства и перекрытием движения по набережной Северной Двины на участке от проспекта Ленинградского до улицы Урицкого, с 29 по 31 августа 2022 года временно изменяются схемы муниципальных маршрутов № 4 «ЖД вокзал — МР вокзал — СОТ Ягодник», № 9 «Школа № 32 (улица Прокопия Галушина) — Порт Экономия» и № 44 «Кладбище Жаровихинское — Лесозавод № 13».

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