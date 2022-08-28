В Архангельске три автобусных маршрута временно поменяют схемы движения

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.В связи с проведением земляных работ по устройству наружных сетей водоснабжения на объекте капитального строительства и перекрытием движения по набережной Северной Двины на участке от проспекта Ленинградского до улицы Урицкого, с 29 по 31 августа 2022 года временно изменяются схемы муниципальных маршрутов № 4 «ЖД вокзал — МР вокзал — СОТ Ягодник», № 9 «Школа № 32 (улица Прокопия Галушина) — Порт Экономия» и № 44 «Кладбище Жаровихинское — Лесозавод № 13».