Прогноз на матч Арсенал Тула – Тюмень 23 ноября 2024 года

БОНУС: фрибет 3 000 ₽ на этот матч по промокоду SPRTS! Фрибет 4 444 ₽ после регистрации по промокоду SPORTS4 Матч 20-го тура Первой лиги России между Арсеналом Тула и Тюменью состоится 23 ноября 2024 года.