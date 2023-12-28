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Участников «голой вечеринки» могут привлечь за распространение порнографии

Участников «голой вечеринки» могут привлечь за распространение порнографии

Кадры с «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой широко разлетелись по Сети. На них можно увидеть распространение порнографических материалов, заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в беседе с Telegram-каналом Readovka.

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