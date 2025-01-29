Маск отказался от номинации на Нобелевскую премию мира

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя предложение депутата Европарламента от Словении Бранко Гримса номинировать миллиардера на Нобелевскую премию мира в 2025 году, 29 января заявил, что не нуждается в каких-либо премиях.
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