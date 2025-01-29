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Маск отказался от номинации на Нобелевскую премию мира

Маск отказался от номинации на Нобелевскую премию мира

Американский предприниматель Илон Маск, комментируя предложение депутата Европарламента от Словении Бранко Гримса номинировать миллиардера на Нобелевскую премию мира в 2025 году, 29 января заявил, что не нуждается в каких-либо премиях.

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