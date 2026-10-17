По его словам, здоровые особи среди этих хищников не нападают на людей Здоровый волк не рассматривает человека как добычу, поэтому при встрече с хищником ни в коем случае нельзя бежать, смотреть ему в глаза или совершать резкие движения, заявил биолог Дмитрий Сафонов в беседе с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Т "Коробки новорожд...
- "Убрать проще". С...
- В Госдуме заявили...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым