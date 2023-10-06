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ФедералПресс

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Россия и Узбекистан будут использовать нацвалюты при взаимных расчетах

Россия и Узбекистан будут использовать нацвалюты при взаимных расчетах

МОСКВА, 6 октября, ФедералПресс. Лидеры России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев продолжат укреплять сотрудничество в финансовой сфере, а также намерены и дальше расширять использование национальных валют в расчетах между государствами.

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