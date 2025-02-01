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Канал "Культура" убрал Сталина из 270-летия МГУ

Канал "Культура" убрал Сталина из 270-летия МГУ

Из трансляции празднования 270-летия МГУ в государственном кремлевском дворце на телеканале "Россия К" ("Культура") убрали выступление Академического хора МГУ "Марш энтузиастов", во время которого на экранах демонстрировались портреты генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина и генерального комиссара госбезопасности Лаврентия Берии.

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