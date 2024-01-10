На выставке "Россия" изготовили большую карту Тульской области из белевской пастилы

10 января на выставке-форуме "Россия" в Москве проходит день Тульской области. В честь этого события на мероприятии изготовили самую большую карту нашего региона из белевской пастилы, передает корреспондент Тульской службы новостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии